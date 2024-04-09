توزيع 150 ألف وجبة إفطار صائم بالخطين الأول والثاني للمترو في شهر رمضان

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، توزيع 150 ألف وجبة خفيفة لإفطار الصائمين، بالتعاون مع بنك الطعام المصري، وذلك خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضح أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمي ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة بشركة مترو الأنفاق، أن وجبة الإفطار الخفيفة كانت تحتوي على زجاجة مياه معدنية وعلبة عصير وبسكويت، مشيرا إلى توزيع الوجبات الخفيفة يوميا بنحو 500 وجبة على جميع الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب.

توزيع الوجبات في المحطات الأكثر كثافة

وأشار إلى أن التوزيع تم داخل المحطات التبادلية لخطوط المترو والأكثر كثافة بالركاب، وهي (الشهداء - أنور السادات - العتبة - جمال عبدالناصر - شبرا الخيمة - كلية الزراعة - الجيزة) بالخطين الأول والثاني، وذلك تحت إشراف العميد حسام السيسي رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بوزارة النقل.

التنسيق مع بنك الطعام المصري لإفطار صائم

يذكر أن حملة «هنفطر» أُطلقت في المحطة للعام الرابع على التوالي بالتنسيق مع بنك الطعام المصري لإفطار صائم، من خلال توزيع وجبات خفيفة على ركاب مترو الأنفاق.