بنك الطعام يشارك بألفي طن مساعدات ضمن أكبر قافلة للتحالف الوطني

شارك بنك الطعام المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في القافلة الإغاثية التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بـ100 شاحنة محملة بالغذاء والمياه، تُقدر بحوالي ألفي طن، وما يعادل 42 ألف كرتونة إغاثية، مؤكدا استمراره في توفير الإغاثة لغزة بكامل طاقته.

يأتي ذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف تداعيات عدوان الاحتلال الاسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وانطلقت منذ قليل أكبر قافلة للمساعدات الغنسانية المقدمة لأهالينا في قطاع غزة، ضمن الجسر البري الممتد، في إطار جهود التحالف لدعم ومساندة الأشقاء داخل غزة، وضمت القافلة اكثر من 500 شاحنة محملة بواقع 8500 طن من المواد الغذائية والطبية والدوائية، فضلا عن مستلزمات المعيشة التى تساعدهم على تحمل برودة الشتاء والظروف الصعبة تحت نيران القصف المستمر.