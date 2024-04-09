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دراما المتحدة

أمين الفتوى: يجب استغلال الساعات الأخيرة في رمضان بالعبادة والطاعة

كتب:

منى صلاح
06:57 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
الدكتور هشام ربيع

الدكتور هشام ربيع

قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إن من رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما، لافتا إلى أن كل ذنب للإنسان طوال السنة يمحوه الله في رمضان ما دام واظب على العبادة.

استغلال آخر دقائق في رمضان في الطاعات

وأضاف «ربيع»، في إحدى حلقات برنامج «البيت» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الثلاثاء: «باقي كام دقيقة ورمضان ينتهي، على الإنسان أن يستغل هذه الدقائق في الطاعة والعبادة وقراءة القرآن».

التقرب إلى الله بسنن العيد

وتابع أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية: «الإنسان ينوي عمل الأعمال الصالحة اللي عملها في شهر رمضان اللي فات، ولما يفرغ الإنسان من عبادته عليه أن ينصب لله شكرا، وكل عبادة سيأتي ورائها عبادة أخرى، خلصنا رمضان هندخل في عبادات ليلة العيد، ومن أهم سنن العيد التفاؤل وقول الكلام الطيب».

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بقلم منى صلاح