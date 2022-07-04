موعد صلاة العيد الكبير 2022 في أسوان.. ضوابط دخول المسجد

فرحة عارمة تجتاح المصريين خصوصاً، والمسلمين في مختلف أنحاء العالم بحلول عيد الأضحى المبارك، حيث يستعد الجميع للاحتفال بالعيد الكبير بشراء الأضاحي، وملابس العيد، وأدوات الشواء، أمّا من كان لهم نصيب في الحج، فإنّهم يستعدون للوقوف بعرفة أهم شعائر فريضة الحج، وبين هذا وذاك يبحث الجميع عن موعد صلاة العيد الكبير 2022 في محافظة أسوان، حتى يستعدوا ويذهبوا للمسجد قبل موعدها بوقت كافٍ.

وفي هذا الصدد تقدم "الوطن"، موعد صلاة العيد الكبير 2022 في محافظة أسوان، في ظل ما تقدمه لقرائها ومتابعيها في كل مكان من خدمات.

موعد صلاة العيد الكبير 2022

وأعلنت وزارة الأوقاف أنّ موعد صلاة العيد الكبير 2022 في محافظة أسوان، يأتي في تمام الساعة 5:32 دقيقة صباح يوم العاشر من ذي الحجة والموافق 9 يوليو الجاري، حيث تحل صلاة العيد عقب شروق الشمس بقرابة النصف ساعة.

1217 مسجد لصلاة العيد الكبير

وأعلنت مديرية الأوقاف، عن تخصيص 1217 مسجداً وساحة لأداء صلاة العيد الكبير 2022 في محافظة أسوان، بمختلف قرى ومراكز المحافظة بدءاً من الشروانة شمالاً وحتى أبو سمبل جنوباً، حيث جرى تعقيم تلك المساجد بالكامل، وتطهيرها استعداداً لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

كيفية صلاة العيد الكبير 2022

وتتكون صلاة العيد الكبير من ركعتين، ويخطب إمام المسجد خطبة تتحدث في الغالب عن أحكام الأضحية والحج، وتبدأ صلاة العيد الكبير بـ 7 تكبيرات في الركعة الأولى منها ركعة الإحرام، و5 تكبيرات فقط في الركعة الثانية مع القيام، وقراءة سورة الأعلى، أو ق، أو الكافرون في الركعة الأولى عقب الفاتحة، والغاشية أو القمر أو الإخلاص في الركعة الثانية وفقاً للسنة.

سنن مستحبة في العيد الكبير

وهناك العديد من السنن المستحبة في العيد الكبير أبرزها:

-التكبير والتحميد والتهليل

- الاغتسال

- ارتداء أفضل الثياب

- عدم الأكل بعد العودة حتى ذبح الأضخية والأكل منها

- أداء صلاة العيد في المصلى

- الذهاب إلى صلاة العيد من طريق والرجوع من طريق آخر

- ذبح الأضاحي

- تبادل التهاني بين المسلمين بالعيد