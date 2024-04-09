«100 مليون شجرة».. عوائد بيئية وصحية واقتصادية

بينما دخلت مبادرة «100 مليون شجرة» عامها الثانى، ضمن خطة لتحقيق المستهدف منها خلال 7 سنوات منذ انطلاقها تزامناً مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر «كوب 27»، يواصل الباحثون والعارفون بأهمية الأشجار وفوائدها البيئية والاقتصادية عقد الندوات العلمية وورش العمل لتقديم نصائحهم لتحقق مصر الاستفادة القصوى من المبادرة، بيئياً وصحياً واقتصادياً.

وفى حين تؤكد وزارة التنمية المحلية التى تتولى الدور الأكبر فى إدارة وتنفيذ المبادرة، أنها تسعى لزراعة الأشجار فى الميادين والمحاور والظهير الصحراوى للمحافظات وتكوين ثروة خشبية وزراعة أشجار مثمرة، يؤكد خبراء فى المقابل أفضلية الاعتماد على الأشجار الخشبية وأشجار الزينة التى تحارب التلوث وتمنح الظل لزراعتها فى المدن وشوارعها وميادينها، وينصحون بنصائح عدة بينها على سبيل المثال توجيه المبادرة لزراعة أحزمة شجرية واقية حول مناطق الاستصلاح والمجتمعات الجديدة، والعودة لتشجير جوانب المصارف والمراوى لتقليل بخر المياه.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يؤكد فيه خبراء فى صناعة الأثاث ومسئولون عن توطين خاماتها محلياً أن الفوائد الاقتصادية للمبادرة، حال استغلالها بالشكل الأمثل، لن تقل أهمية عن فوائدها البيئية، مع ما توفره من إمكانيات لتقليل الاستيراد وسد الفجوة الدولارية وتشجيع الصناعة الوطنية وخفض الأسعار وتوفير فرص عمل لآلاف الشباب.