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دراما المتحدة

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 30.. انفجار القنبلة في أشرف دون إصابات

كتب:

ياسمين محمود
07:19 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

بدأت أحداث الحلقة 30 من مسلسل الكبير أوي 8، والذي يُعرض على قناة on عقب أذان المغرب، بانفجار قنبلة في أشرف دون أي إصابة.

أحداث الحلقة 30 من مسلسل الكبير أوي 8

وانفجرت القنبلة التي وضعتها فتاة أجنبية لقتل أحد السفراء في أشرف حارس الكبير دون أي إصابات، ليشاهد البلوجر الانفجار ويتم بثه مباشر، فيتدخل الكبير ويحاول رشيهم بإرسال ديك رومي لهم علي غرفة البلوجر وزوجته، وكذلك تذاكر طيران إلى القاهرة، ويقنعهم بأن ما حدث جاء ضمن فقرات السيرك.

ومن ناحية أخرى، تعجب جميع الموجودين من أن القنبلة لم تصب أشرف، ليخبرهم الكبير أن أشرف لديه قدرات خاصة وتم استخدامة دوبلير في عدد من الأعمال الفنية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يذكر أن مسلسل الكبير أوي 8 من بطولة أحمد مكي، ورحمة أحمد، وحاتم صلاح، ومصطفى غريب، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد.

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