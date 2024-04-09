برنامج «حياة كريمة» يكافئ سيدة مسنة تبيع الطائرات الورقية

وجد الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على فضائية «dmc»، سيدة عجوز تبيع الطائرات الورقية في أحد شوارع المقطعم بمحافظة القاهرة.

تعمل السيدة في بيع الطائرات الورقية منذ 20 سنة، وأكدت أنها تعمل في موسم الطائرات فقط، وليس لها موسم آخر للعمل فيه، وهذه هي المهنة الوحيدة التي تكسب منها لقمة العيش، مشيرة إلى أنها تعمل في اليوم لمدة 12 ساعة، حتى تبيع ما يعادل 3 طائرات يوميا، لكن مكسبها قليل جدا، لكنها تفضل أن تعمل هذا العمل، على أن تطلب من أحد أن يساعدها.

وأعطاها الإعلامي أيمن مصطفى، مبلغ وقدره 500 جنيه، وطلب منها أن تبيع الطائرات، ولم يأخذ منها أي شيء.

وبعد أن تركها الإعلامي أيمن مصطفى، جاءت بجانبها سيدة على كرسي متحرك تبيع الخضار، وأخبرتها عن قصتها، أن لديها فتاة تجهزها لعرسها وأن عليها ديون، فأعطت الأولى كل المال الذي تملكه للثانية دون تردد.

عاد الإعلامي للسيدة التي تبيع الطائرات، وسألها عن سبب إعطائها النقود للسيدة بائعة الخضار، فقالت: « ربنا باعتلي رزق، وهي طلبت مساعدة، مش هردها».

فكافئها البرنامج بميدالية أبطال «حياة كريمة»، بالإضافة إلى مبلغ مادي لمساعدتها بائعة الخضار.