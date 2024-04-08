برنامج «حياة كريمة» يكافئ سيدة بمبلغ مالي وميدالية الأبطال

التقى الإعلامي أيمن مصطفى، سيدة كبيرة، تعمل بكل رضى وحب رغم الضائقة التي تمر بها، إذ كانت الشخصية القوية التي ظهرت اليوم في برنامج «حياة كريمة»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي».

سيدة رغم احتياجها راضية

وقالت السيدة خلال حوارها: «أنا الحمد لله ربنا بيراضيني، وبيرزقني، ونفسي ربنا يسترها عليا وعلى أولادي، عشان أعرف أجيبلهم كل اللي هما عايزينه ومتحوجش لحد، لإني دلوقتي مش قادرة أجيبلهم حاجة».

وبعد هذا اللقاء، أعطى الإعلامي أيمن مصطفى للسيدة، 500 جنيه مساعدة لها، حتى قابلت طفل صغير والداه متوفيان ولا يقدر على توفير احتياجاته، فأعطته 100 جنيه من المبلغ التي حصلت عليه قائلة: «أنت زي ابني، ربنا رزقني الحمدلله وكمل تعليم أوعى تسيبه، ربنا هيرزقك طالما أنت بتسعى».

وبعدها عاد إليها الإعلامي أيمن مصطفى، ومنحها ميدالية أبطال «حياة كريمة» بالإضافة إلى مبلغ مالي لكي يساعدها على توفير احتياجاتها هي وأولادها، معربة عن سعادتها: «الحمد لله يا رب دي حتى الميدالية كفاية عليا، أنت يا بختك من الخير اللي بتعمله ده، أنت ربنا بيحبك».