بـ«مبلغ في ظرف».. «حياة كريمة» تدخل السرور على المواطنين بالشوارع

التقى الإعلامي أيمن مصطفى مقدم برنامج «حياة كريمة»، المُذاع على قناة «دي إم سي»، بعدد من المواطنين في شوارع وميادين مصر، وقدم لهم ظرفًا به مبلغًا من المال وذلك بالتزامن مع انتهاء شهر رمضان الكريم ودخول عيد الفطر المبارك.

وخلال الحلقة قال الإعلامي أيمن مصطفى: «فرحة الناس فرحتنا بالهدايا اللي أحنا بنوزعها، عشان كده قررنا أننا نمد الموضوع لإن العيد داخل علينا وأي حد مجبش لبس العيد لأولاده عايزين نفرحه».

وأثناء جولة الإعلامي أيمن مصطفى مُقدم برنامج «حياة كريمة»، قابل مجموعة من العمال والسيدات البسطاء في الشوارع وكافئهم بمبالغ مالية بسيطة استعدادًا لدخول عيد الفطر وشراء ملابس العيد لأبنائهم وأيضا لإخال البهجة والسرور على المواطنين في الشوارع.