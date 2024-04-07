«حياة كريمة» يهدي مبالغ مالية لعدد من الأشخاص: «قررنا نفرح الناس ونعيد عليهم»

التقى برنامج حياة كريمة، المذاع على قناة دي إم سي، ويقدمه أيمن مصطفى، بعدد من المواطنين في الشوارع، وقدم لهم مظروفًا به مبلغًا ماليًا مع قرب انتهاء شهر رمضان ودخول عيد الفطر المبارك.

وخلال الحلقة أكد أيمن مصطفى: «قررنا نعمل حاجة مختلفة وقررنا ننزل الشارع ونفرح أكبر عدد من الناس، ونديهم العيدية ونفرح الناس البسيطة».

وأثناء اللقاء استوقف أيمن مصطفى مُقدم «حياة كريمة» مجموعة من العمال والسيدات البسطاء في الشوارع وأهداهم مبالغ مالية بسيطة للاستعداد لعيد الفطر وشراء ملابس العيد لأبنائهم.