الباحث السياسي ماهر فرغلي لبرنامج «كلم ربنا»: عشت محنة السجن 13 سنة

قال الباحث السياسي ماهر فرغلي، إنَّ لديه قصة مختلفة يريد أن يكشف عنها لأول مرة، حيث ضاقت عليه الدنيا 13 سنة حتى نجاه الله على خلفية دخوله السجن بسبب قضية سياسية، مشيرا إلى أن السجن رغم محنة الأزمة إلا أنه كان منحة الفرج.

«فرغلي»: إحساسي بخالقي يتأرجح بين قرب وبُعد

وأضاف «فرغلي»، في حواره مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، ببرنامج «كلم ربنا»، والمُذاع على «راديو 9090»: «إحساسي بخالقي وعلاقتي بربنا تتأرجح بين شعورين.. الأول أني قريب من ربنا للغاية، والآخر أني بعيد وبشدة.. وبحب احكي مع ربنا زي ما يكون بحكي معاك، ولله المثل الأعلى».

التدخلات الربانية في حياة الباحث

وتابع: «أشعر ساعات بـ تدخلات ربانية تغير مسار حياتي، وأحياناً أخرى بعدي وذنوبي تبعدني عنه، وطوال الوقت أنا في هذه الحالة، بتكلم مع ربنا طوال الوقت، بين قرب وبعد».