محطات بارزة في تاريخ حي الجمالية.. شهد آخر مغامرات مسلسل يحيى وكنوز 3

أحداث تاريخية عديدة ناقشها مسلسل يحيى وكنوز 3، سواء كانت تتمثل في الحضارة المصرية القديمة والعصر الفاطمي وغيرها، من العصور التي شهدتها مصر، إذ شهدت الحلقة 30 والأخيرة من المسلسل، تسليط الضوء على حي الجمالية، عندما كان يتحدث الأستاذ عصام مدرس التاريخ مع يحيى، أثناء سفرهم إلى عصر المستنصر بالله، حتى ينقذ مياه نهر النيل من الجفاف، التي تسعى إليه عصابة سارقي الهوية المصرية.

معلومات عن حي الجمالية

نتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أبرز المعلومات عن حي الجمالية بعد ذكره في المسلسل، وفقا لما ذكر في كتاب «ملامح القاهرة في ألف سنة»

- الجمالية من أعرق وأجمل أحياء محافظة القاهرة.

- مر في شوارع الحي العتيق ملوك وأمراء حكموا مصر وامتدت آثارهم لمئات السنين.

- يتمتع حي الجمالية بتاريخ كبير وشهرة عالمية واسعة.

- يحتوي حي الجمالية على العديد من المعالم الأثرية، منها جامع الأزهر الشريف، وجامع الحاكم بأمر الله، والجامع الأقمر، وسوق خان الخليلي.

- يوجد في الحي أسوار القاهرة، وبواباتها وأيضا المدارس الأيوبية والمملوكية.

- يحد حي الجمالية التاريخي من الشرق شارع المعز لدين الله الفاطمي، ومنطقة بين القصرين، ومن الشمال والغرب أبواب القاهرة، الفتوح والنصر.

- تمثل الجمالية في العصر الفاطمي خمس مساحة القاهرة، وتصل مساحة الحي إلى 2.5% تقريبًا من مساحة القاهرة الآن.

- كان يوجد بها قصور الخلافة الفاطمية.

أحداث مسلسل يحيى وكنوز 3

تدور قصة الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز، بين العصر الحديث وعصر ما قبل الميلاد، ويتعرف الطفلان على حياة الملوك الذين عاشوا في مصر القديمة، وعرض المسلسل طوال شهر رمضان يوميًا، على شاشة قناة DMC، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.