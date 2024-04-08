بعد ذكره في مسلسل يحيى وكنوز 3.. تعرف على حكاية الإله «سوتخ»

خلال أحداث الحلقة 29 من مسلسل يحيى وكنوز 3، سافر يحيى إلى عصر المستنصر بالله، حتى ينقذ مياه نهر النيل من الجفاف، التي تسعى إليه عصابة سارقي الهوية المصرية، وخلال مقابلة معلمة التاريخ «جميلة» وإحدى أفراد العصابة مع أحد الأشخاص الذي تحدث عن الإله ست، وكيف سيساعدها في تنفيذ خطتها.

ست إله الشر في مصر القديمة

نستعرض حكاية الإله ست وكيف أصبح اسمه «سوتخ» بعد ذكره في مسلسل يحيى وكنوز 3، يعد «ست» هو أحد الآلهة المصرية القديمة، وهو إله العواصف والعنف، ويُقال له أيضًا «ست نبتي» أي «ست المنتمي لمدينة نوبت»، الذي أطلق عليه إله الشر في مصر القديمة، بسبب قتل أخيه «أوزيريس»، وفق ما رواه الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار.

انتشرت عقيدة الإله «ست» مع قيام الأسرة الأولى، خارج حدود المقاطعة الخامسة، وأصبح «ست» إله الوجه القبلى والممثل لهذا الجزء بأسره من البلاد، وأصبح منافسًا خطيرًا لعقيدة «حورس»، وهي منافسة شكلت ملامح هذا الإله فيما بعد، وفق «شاكر» خلال حديثه لـ«الوطن».

أشهر أساطير البشرية

أسطورة حورس والإله ست، تعد من أشهر الأساطير في تاريخ البشرية، والتى تظهر الصراع بين الخير والشر وكيف انتصر الخير في النهاية، ومع احتلال الهكسوس لمصر القديمة دمجوا بين «ست» وبين مقدسات أخرى لدى الهكسوس، لينطلق رمزًا جديدًا أطلق عليه «سوتخ»، بحسب شاكر.