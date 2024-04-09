قصة الملكة إياح حتب قاهرة الهكسوس.. ناقشها مسلسل يحيى وكنوز 3

خلال أحداث الحلقة 29 من مسلسل يحيى وكنوز 3، ومحاولة «يحيى» إنقاذ مياه نهر النيل من الجفاف، بعد السفر إلى عصر المستنصر بالله، التي تسعى إليه عصابة سارقي الهوية المصرية، وحاول مقابلة الملك كامس، إلا أنه فضل مقابلة والدته الملكة إياح حتب، التي عرف عنها أنها قهرت الهكسوس.

ونستعرض في التقرير التالي، حكاية الملكة إياح حتب، والدة الملك كامس وزوجة الملك سقنن رع.

الملكة إياح حتب

الملكة إياح حتب، هي ابنة الملكة تيتشيرى والملك سانخت إن رع، وكانت زوجة الملك سقنن رع تاعا، ووالدة كلا من الملك كامس والملك أحمس طارد الهكسوس، وعرف أن الملكة إياح حتب حشدت القوات، ولعبت دورا في الدفاع عن طيبة في مواجهة الهكسوس، وقدم المديح لسيدة البلاد، وسيدة جزر بحر إيجه، وفق الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار.

وكانت الملكة إياح حتب وابنها الملك كامس، في مواجهة ضد الهكسوس، الذين ضموا رمز الشر الإله ست، وأصبح الإله سوتخ، الذي كانت حكايته كالآتي: يعد «ست» أحد الآلهة المصرية القديمة، وهو إله العواصف والعنف، ويُقال له أيضا «ست نبتي» أي «ست المنتمي لمدينة نوبت»، الذي أطلق عليه إله الشر في مصر القديمة، بسبب قتل أخيه «أوزيريس».

الإله ست

انتشرت عقيدة الإله «ست» مع قيام الأسرة الأولى، خارج حدود المقاطعة الخامسة، وأصبح «ست» إله الوجه القبلى، والممثل لهذا الجزء بأسره من البلاد، وأصبح منافسا خطيرا لعقيدة «حورس»، وهي منافسة شكلت ملامح هذا الإله فيما بعد، وفق «شاكر» خلال حديثه لـ«الوطن».