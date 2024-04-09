ماهر فرغلي لبرنامج «كلم ربنا»: محنة السجن علمتني مراجعة النفس

قال الباحث السياسي ماهر فرغلي، إنَّ تجربته في السجن جعلته دائم التعلق بالله، لأنه تولد بداخله نوع من الشفافية، موضحاً: «وسط الشعور بالوحدة والغربة وتخلي الناس عنك وإنك إنسان فقد كل شيء، بمعنى حتى الإبرة وشعاع الشمس والنور.. أي شيء وكل شيء يمكن تخيله» ففي هذه اللحظة يكون الملجأ هو الله سبحانه.

وأضاف «فرغلي»، في حواره مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، ببرنامج «كلم ربنا»، والمُذاع على «راديو 9090»: «بتروح لربنا وفي أوقات كثيرة تستشعر قربك منه، وأنه بغير هذه المحنة لن تكون المنحة وهذا اعتقادي، بمعنى أن التغيير ومراجعة النفس لم يكونا لولا محنة السجن».

وتابع الباحث السياسي: «لو ظل العديد ممن دخلوا السجن في قضايا سياسية دون تجاربهم في فقدان حريتهم لفترة من الزمن، لما غيروا أنفسهم من خلال مبادرات ومراجعات للنفس نتج عنها تغيير المسار».

وأكد: «طوال الوقت وأنا في السجن، صديق لي معي كان يخبرني أني معهم بجسدي لكن عقلي لا، وطوال 13 سنة وبغض النظر عن الأسباب سلمت أمري لله وقتها وتساءلت عن المصير: لماذا أنا هنا؟ كنت طالبا متفوقا دراسياً فلماذا لا أكون في مكان غير هذا؟.. وبدأت أراجع نفسي».