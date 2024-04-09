مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 30.. محاولة قتل السفير بالسم

دخلت آنا يوريفنا مينشيكوف خلال أحداث الحلقة 30، من مسلسل الكبير أوي 8، على مربوحة في المطبخ بحجة مساعدتها لوضع السم في أكل السفير.

أحداث الحلقة 30 من مسلسل الكبير أوي 8

وانتهزت آنا يوريفنا مينشيكوف دخولها المطبخ مع مربوحة، ووضعت السم للسفير في الديك الرومي وذهبت لغرفتها، وفوجئت بأن هجرس دخل عليها بصينية أكل السفير، وأعطاها لها، لترفض بشدة الأكل وتدخل عليها مربوحة، وتطلب منها أن تأكل من الطعام طالما دخل لها.

وتطلب آنا يوريفنا مينشيكوف أن يشاركوها الطعام وبالفعل يأكل هجرس ومربوحة وأيهم ولم يؤثر فيهم السم، لتتعجب وتأكل منه قطعة وتشعر بألم في معدتها.

مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 تم عرضة طوال شهر رمضان على قناة on، في تمام الساعة 6:17 مساءً عقب أذان المغرب مباشرةً، ومن بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، حاتم صلاح.