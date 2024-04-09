مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 30.. آنا يوريفنا مينشيكوف تحاول اغتيال السفير

حاولت الفنانة الروسية آنا يوريفنا مينشيكوف، خلال أحداث الحلقة 30 من مسلسل الكبير أوي 8، البحث عن طريقة أخرى لاغتيال السفير بعد فشل القنبلة.

أحداث الحلقة 30 من مسلسل الكبير أوي 8

واستخدمت آنا يوريفنا مينشيكوف الخطة الثانية لاغتيال السفير، وهو قتله بالرشاش الآلي من غرفتها عن طريق تصويبها عليه من شباك غرفتها، ولكنها لم تستطع إطلاق النار عليه، بسبب وقوفه مع العترة والكبير على حمام السباحة.

واقتحم عليها غرفتها فجأة هجرس وجوني في محاولة واحد منهم أن يكسبا ودها، فقد أحضر لها جوني وردا أما هجرس فأحضر دبدوبا لتخبرهم أنها لا تحب الورد أو الدباديب وتطلب منهم أن يغادرون الغرفة فورا.