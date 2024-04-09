دعاء للمتوفى في العيد.. «اللهم اجعل عيده بالجنة أجمل»

تعد أيام العيد أيام فرحة واجتماع للأهل والأصحاب، إلاّ أنّ هناك دائما فارق الحياة وغاب عن الأسرة، لذلك فإن دعاء للمتوفى في العيد من الأمور التي يحرص عليها قطاع كبير من الناس، خاصة عند زيارتهم لقبور أحبائهم ممن غيبهم الموت.

دعاء للمتوفى في العيد

وحول صيغ دعاء للمتوفى في العيد، قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن» إن هناك صيغ متعددة للدعاء للميت، منها: «اللهم ارحم من لم يدرك العيد معنا، واجعل عيده في الجنة أجمل، اللهم في يوم العيد ارحم كل ميت ودعه أهله ويواريه التراب يارب العالمين، اللهم ارحم من لم يحضروا معنا هذا العيد وأبدلهم دارا خيرا من دارهم، اللهم ارحم موتى المسلمين واجعل عيدهم أجمل بجوارك، اللهم اجعل قبره خير مسكن تغفو به عينه، واجعل منازلهم في أعلى الجنان يا حي يا قيوم».

«اللهم في هذا العيد اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب، اللهم اجعل الراحلين إليك في ظل ظليل، اللهم اجعل عن يمينه وعن شماله نورا حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا، اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، في يوم العيد اللهم ارحم من غابوا غيابا أبديا، اللهم ابعث لهم نورًا إلى يوم يبعثون».

«اللهم في يوم العيد أذقهم الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها.. اللهم اجعل له كنوزًا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعفو عنهم يا ذو الجلال والاكرام».

دعاء للموتى في عيد الفطر

صيغ الدعاء للميت: «اللهمّ اجز الموتى عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.. اللهم اغفر للموتى وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.. اللهمّ إنّ الموتى نَزَلوا بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبحوا فقراء إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابههم، اللهمّ افسح للموتى في قبورهم مدّ بصرهم، وافرش قبورهم من فراش الجنّة».

«اللهمّ آتهم برحمتك ورضاك، وقهِم فتنة القبر وعذابه، وآتهم برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثهم إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.. اللهمّ احم الموتى تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون “يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم».

«اللهم آنس وحدتهم، وآنسهم في وحشتهم، وآنسهم في غربتهم، اللهم أنزلهم منزلًا منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، وأنزلهم منازل الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقًا.. اللهم اغفر لهم وارفع درجتهم في المهديين، وافسح لهم قبورهم، ونور لهم فيه، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين.. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة، اللهم اعذهم من عذاب القبر، وجفاف الأرض على جنبيه، واملًا قبره بالرضا والنور والفسحة والسرور».

«اللهم إن عبادك في ذمتك وحبل جوارك، فقهم فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر لهم وارحمهم، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهمّ ادخلهم الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب، اللهمّ آنسهم في وحدتهم، وفي وحشتهم، وفي غربتهم».