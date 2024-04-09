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دراما المتحدة

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 30.. مربوحة تنقذ السفير من القتل

كتب:

ياسمين محمود
08:27 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

أنقذت مربوحة خلال أحداث الحلقة 30 من مسلسل الكبير أوي8، والذي يعرض على قناة on عقب أذان المغرب، السفير من محاولة قتله.

أحداث الحلقة 30 من مسلسل الكبير أوي 8

ونفذت آنا يوريفنا مينشيكوف خلال أحداث الحلقة 30 من مسلسل الكبير أوي 8، بتنفيذ خطة جديدة لقتل السفير حيث رفعت مسدس عليه داخل الفندق وأمام الجميع وقالت إنها ستقتله ليكون عبرة للجزيرة المجاورة له.

وتصوب مربوحة الرشاش عليها، ولكنها تأتي في يد السفير ويسقط على الأرض ليأخذ أيهم المسدس من آنا يوريفنا، ويبلغ الكبير الشرطة؛ ويتم القبض عليها ويشهد السفير مع مربوحة أنها كانت تحاول إنقاذه.

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