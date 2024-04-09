«حازم حاسم جدا» على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية ثاني أيام عيد الفطر

يقدم البيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي «حازم حاسم جدا» ثاني أيام عيد الفطر المبارك في تمام الثامنة مساء، على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية.

تفاصيل مسرحية حازم حاسم جدا

«حازم حاسم جدا» من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة الفنان محمد مرسي، للكاتب وليد يوسف، والمخرج محمد مرسي، والعرض ضمن 9 عروض مسرحية تقدمها الفرق الفنية والبيت الفنى للمسرح اعتبارا من ثاني أيام عيد الفطر المبارك في القاهرة والإسكندرية.

أبطال مسرحية حازم حاسم جدا

العرض بطولة عمرو عبد العزيز، وحسن عبد الفتاح، وعلاء عوض، وإسلام عبد الشفيع، وإيهاب يونس، ورضوى حسن، ومحمد فاروق، وآثار وحيد، وسارة المزين، وسلمى الجيادي، ومسعد سالم، وممدوح حنفي، ومحمد هلالي، ومجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية، موسيقى وألحان محمد مصطفى، وديكور وملابس محمد هاشم، استعراضات محمد ميزو، وأشعار محمد مخيمر، وإضاءة محمد المأموني، ومادة فيلمية هشام زيتون.