خالد جلال: البيت الفني للمسرح يرفع شعار «البحث عن المبدعين» في 2024

اجتمع المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أمس، مع الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد، والدكتور أسامة مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس، والفنان عادل الكومي مدير فرقة المسرح القومي للأطفال.

خطة المسرح 2024

ناقش الاجتماع خطة الفرق الثلاثة، واستكمال العروض التي تم الإعلان عنها مطلع يناير الماضي، تحت شعار «2023 مسرح جديد وعام جديد»، والوقوف على تفاصيل العروض المسرحية المزمع تقديمها خلال العام المقبل.

وأكد المخرج خالد جلال، خلال الاجتماع، أهمية تنوع المخرجين والفنانين المشاركين بالمشروعات المقدمة، إضافة إلى البحث عن مشروعات تفجر طاقات إبداعية جادة ومتميزة، وإنتاج عروض للأطفال تستعيد تألق مسرح الطفل وجذبه لمسرح الدولة.

يأتي الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقد لإعداد خطة البيت الفني للمسرح لعام 2024، وتقييم ومراجعة ما جرى تقديمه خلال العام الجاري من نشاط البيت الفني للمسرح.