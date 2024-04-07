عمرو عبد العزيز يجري بروفات مسرحية «حازم حاسم جدا» قبل عرضها في العيد

يجرى الفنان عمرو عبد العزيز، بروفات مسرحية جديدة «حازم حاسم جدًا»، والمقرر عرضها قريبًا في عيد الفطر.

عمرو عبد العزيز يجري بروفات مسرحية حازم حاسم جدا

ونشر عمرو عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»، وعلّق عليها: «بسم الله توكلنا على الله، وزارة الثقافة، قطاع الإنتاج الثقافي، البيت الفني للمسرح، فرقة مسرح الإسكندرية تقدم مسرحية (حازم حاسم جدًا)، الكاتب وليد يوسف والمخرج محمد مرسي، يرفع الستار الثامنة مساء على مسرح ليسية الحرية».

تعليقات الجمهور على مسرحية «حازم حاسم جدًا»

وتوالت عليه التعليقات من الجمهور، وكتب سامح حسين: «ألف مبروك يا حبيبي ياعمورتي يا قمر وبالتوفيق للجميع يارب»، وقال الفنان ممدوح الشناوي: «بالتوفيق والنجاح يا حبيبي قلبي»، وكتب الفنان شريف إدريس: «مبروك يا حبيبي».

نشاط فني لـ عمرو عبد العزيز

وينتظر عمرو عبد العزيز عرض فيلم ورد ريحان، أمام الفنان أحمد الفيشاوي، الذي انتهى من تصويره قبل عدة أشهر، وهو تأليف وإخراج محمد نبيل، ويشارك في بطولته رانيا يوسف، أسما سليمان، نانسي صلاح، نبيل عيسي.