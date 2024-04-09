«حياة كريمة» تهنئ الشعب المصري بعيد الفطر المبارك كتب: يسرا البسيوني 09:00 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024 حياة كريمة هنأت مؤسسة حياة كريمة الشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك، «أعاده الله علينا بكل الخير، وأدام الفرحة في كل البيوت المصرية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «حياة كريمة» تخرج عن المألوف وتعطي العيدية للمواطنين في الشارع برنامج «حياة كريمة» يكافئ سيدة مسنة تبيع الطائرات الورقية بـ«مبلغ في ظرف».. «حياة كريمة» تدخل السرور على المواطنين بالشوارع برنامج «حياة كريمة» يكافئ سيدة بمبلغ مالي وميدالية الأبطال حياة كريمة عيد الفطر مؤسسة حياة كريمة جهود حياة كريمة بقلم يسرا البسيوني