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دراما المتحدة

«حياة كريمة» تهنئ الشعب المصري بعيد الفطر المبارك

كتب:

يسرا البسيوني
09:00 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
حياة كريمة

حياة كريمة

هنأت مؤسسة حياة كريمة الشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك، «أعاده الله علينا بكل الخير، وأدام الفرحة في كل البيوت المصرية».     

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