«حياة كريمة» تخرج عن المألوف وتعطي العيدية للمواطنين في الشارع

منح برنامج «حياة كريمة»، مبالغ مادية للعمال في الشارع المصري، بهدف إسعادهم ورسم البسمة على وجوههم، وقد كانت هذه هي فكرة البرنامج المذاع خلال شهر رمضان المبارك، في آخر حلقاته، أن يقوم بإسعاد المواطنين البسطاء.

قال الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على فضائية «dmc»: «البرنامج قرر أن إحنا ننزل ونعمل حاجة جديدة، وهي أن نسعد أكبر قدر ممكن من الناس، ونديهم العيدية».

وقابل الإعلامي أيمن مصطفى، مجموعة مختلفة من العمال والمواطنين في الشوارع المصرية ووزع العيدية عليهم، وسعد الناس والعمال في الشوارع بالعيدية.