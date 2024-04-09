مسلسل بقينا اتنين الحلقة 15 والأخيرة.. أدهم يذهب إلى ياسمين لمصالحتها

جاء سيف خطيب ابنة أدهم (شريف منير) وأخبره أن طليقته ياسمين (رانيا يوسف) عقدت صفقة تبادل بينها وبين ابن خالتها زين، لتتنازل له عن نصيبها في الشركة، ويتنازل لها هو عن نصيبه في الشركة التي يمتلكها في أوروبا، وهو ما أصاب أدهم بالحيرة رغم مكابرته عن مصالحة ياسمين، وذلك ضمن أحداث الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل بقينا اتنين.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 15 والأخيرة

كان أدهم في ذلك الوقت جالسا بصحبة صديقه ياسر، والذي أقنعه بأن يذهب إلى زوجته ويصالحها قبل أن تسافر ويخسر كل شيء بما في ذلك أبنائه الذي لن يتحملوا العيش بدونها، وبعد كثير تفكير وضغط من ياسر اقتنع أدهم باقتراح صديقه وقرر الذهاب إلى طليقته لمراجعتها.

كانت ياسمين في تلك الأثناء تجلس بصحبة ابنة خالتها زين، ليخططان معا صفقة التبادل، ليستغل زين الفرصة ويخبر ياسمين برغبته في الزواج منها، ولكن ياسمين تتصدى له وتخبره بأن أمور العمل ليس لها علاقة بأمور العاطفة والزواج، وليس معنى أنها عقدت صفقة مع بأنها ستتزوجه، ورفضت بشكل قاطع هذا المطلب من ابن خالتها.

أدهم يصالح ياسمين

أما أدهم فقد دخل في هذه اللحظات التي أنهت فيها ياسمين حديثها مع زين، ليجن جنون أدهم عليه موبخا إياه على وجوده في بيته، ولكنه يلومه على كل ما فعله مع ياسمين ثم من هجر وطلاق ثم يخرج من عنده لا يلوي على شيء، وهنا جاء دور أدهم ليصارح ياسمين بحبه لها وأنه يريد الرجوع إليها مرة أخرى، ولكنها تقول لها إنه قد جاء متأخرا جدا، وتتركه وتمضي.