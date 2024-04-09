مسلسل بقينا اتنين الحلقة 15 والأخيرة.. هل تهاجر رانيا يوسف؟

شهدت علاقة أدهم الذي يجسد دوره شريف منير، وياسمين التي تجسد دورها رانيا يوسف تطورات وتغيرات، حيث رفضت الثانية الزواج بزين «تامر فرج» ابن خالتها، كما اعترف الأول لندى «نورا مهدي» بحبه لياسمين، لتتوالى الأحداث في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 15.

وأصيبت ياسمين بالانهيار وقررت ترك المنزل بعد شجار مع أبنائها، بسبب أنّهما رفعا صوتيهما عليها، لترتاح قليلا بعيدًا عنهما، وعندما عادت إلى المنزل أخبرت أدهم أنها تنوي السفر، فهل ستهاجر ياسمين فالفعل؟ هذا ما نراه في أحداث مسلسل بقينا اتنين الحلقة 15.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 15

وطلبت ياسمين من أدهم أن يتحمل مسؤولية أبنائهما لأنها لم تنجح في تربيتهما، فكيف سيكون رد فعل أدهم في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 15 الذي سيعرض الليلة.

مسلسل بقينا اتنين يتناول قضية الطلاق والانفصال وتأثير ذلك على حياة الأولاد، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف.

يعرض مسلسل بقينا اتنين في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:30 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 11:30 صباحا.