تغيرات كبيرة شهدتها علاقة ياسمين التي تؤدي دورها الفنانة رانيا يوسف، وأدهم الذي يؤدي دوره الفنان شريف منير، بعد قرار الطلاق للتتوالى الأحداث على مدار الحلقات السابقة، وإليكم موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة 15 والأخيرة.

الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل بقينا اتنين

وفي السطور التالية نعرض موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة 15 والأخيرة.

موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة 15 والأخيرة

ويأتي موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة 15 والأخيرة والعرض الأول للحلقة الجديدة أيضا في الأوقات التالية:

العرض الأول للحلقة 15 والأخيرة سيكون اليوم على شاشة سي بي سي في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

- وتكون الإعادة الأولى من المسلسل في تمام الساعة 6:30 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 11:30 صباحا.

مسلسل بقينا اتنين يدور في إطار اجتماعي حول قضية الطلاق بعد زواج لأعوام عديدة وكيف يؤثر ذلك على حياة الأبناء، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، يوسف عثمان، نورا مهدي، ميمي جمال، إدوارد.