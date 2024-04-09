مسلسل بقينا اتنين الحلقة 15.. مفاجأة صادمة من يوسف عثمان لـ شريف منير؟

استمرت محاولات ندى «نورا مهدي» في التقرب إلى أدهم الذي يؤدي دوره الفنان شريف منير، ولكن صارحها الأخير بحقيقة مشاعره وأنَّه لا يحبها ومازال يحب زوجته ياسمين حتى بعد انفصالهما، لتستمر الأحداث في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 15.

أُصيبت ندى بالصدمة، مما قاله أدهم، والذي حاول إيصال مشاعره لها وتقديم اعتذاره، مؤكّدا أنّ ياسمين «رانيا يوسف» حبه الوحيد من 25 عامًا، وأن ياسمين دخلت حياته في وقت كان غير مستقر عاطفيًا بعد طلاقه السريع لياسمين، فهل سيكون أدهم عند كلامه أم سيتراجع ثانية؟ هذا ما نراه في أحداث مسلسل بقينا اتنين الحلقة 15 التي ستعرض الليلة.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 15

وعبّر أدهم عن رغبته في الرجوع لياسمين مرة أخرى، وذلك بمساعدة صديقه وخطيب ابنته سيف، ولكن تحدث مفاجآت في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 15 والأخيرة، إذ أخبره سيف «يوسف عثمان» في نهاية الحلقة السابقة بأمر صادم ولكن انتهت أحداث الحلقة دون الكشف عن الأمر، لنرى ماذا ستخبئ لنا الحلقة الأخيرة من المسلسل.

مسلسل بقينا اتنين يعرض في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولى من المسلسل في تمام الساعة 6:30 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 11:30 صباحا.