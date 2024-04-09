كيف تتصرف مع ابنك المدخن؟.. نصائح من واقع مسلسل بقينا اتنين

المراهقة فترة حرجة في عمر الإنسان يسعى خلالها إلى دخول عالم الكبار نتيجة التغيرات الجسدية التي تحدث لديه، فيلاحظها كل يوم بمزيجٍ من الحيرة والإعجاب يدفع به أحيانا إلى القيام بتصرفات طائشة وتبني عادات سلبية مثل التدخين، وهي مشكلة ناقشتها الحلقة 14 من مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير ورانيا يوسف، ما يدفعنا إلى التساؤل حول التصرف الأمثل للوالدين عند اكتشاف تدخين الابن المراهق.

التصرف الأمثل عند اكتشاف تدخين الابن

لحظة الصدمة عند العثور على أعقاب السجائر في حجرة ابنك تدفعك إلى الغضب والمبادرة بعقاب المراهق وتعنيفه حرصا على مصلحته، لكن الأفضل أن تقيم حوارا هادئا مع ابنك لتفهم الأسباب التي دفعته إلى تبني تلك العادة السيئة، ولعل تصرف «أدهم» مع ابنه المراهق «مروان» لدى اكتشافه أنه يدخن ضرب لنا مثلا لكيفية حل المشكلة التي يمكن معالجتها باتباع عدة نصائح قدمها الدكتور أحمد علي استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان خلال تصريحات تلفزيونية، ويمكن تلخصيها في النقاط الآتية:

1. التحدث مع الابن لمعرفة الأسباب التي دفعته للتدخين

فقد يكون الدافع هو الفضول والشغف لتجربة أشياء جديدة، وقد يكون السبب هو التقليد إما للأب أو الأصدقاء، وفي هذه الحالة يتوجب على الوالدين نصح الابن وتعريفه بأضرار التدخين على صحته وتشجيعه على ترك هذه العادة بتقديم القدوة الحسنة.

2. الاهتمام بمحيط المراهق ومحاولة تحسينه

يجب ابتعاد الابن خلال فترة المراهقة عن المدخنين ولا يختلط بهم بشكل يومي خوفا من تأثيرهم عليه، وعلى الوالدين الحذر عند معرفتهم بأن صديقا لابنهم يدخن لأنه قد يكون مؤشرا لتدخين الابن.

3. تجنب أسلوب التخويف

لا تقدم التهديدات حلا للمشكلة، بل على العكس من ذلك قد تؤدي نتيجة سلبية بسبب ميل المراهق إلى تحدي السلطة الأبوية والعناد الذي يدفعه إلى الإصرار على موقفه ليثبت لنفسه ولمن حوله أنه لم يعد طفلاً صغيراً يخشى تهديدات والديه.

4. توجيه طاقة الابن في أنشطة إيجابية

يجب معالجة الفراغ الذي يكبت الطاقة المحبوسة داخل المراهق وتشجيعه على ممارسة أنشطة مفيدة مثل الرياضة التي يجد فيها متسعاً لإثبات نضجه وقوته البدنية بعيداً عن العادات السيئة مثل التدخين وغيرها من أشكال الإدمان.

5. العلاج النفسي

بعد الوقوف على أسباب رغبة المراهق في التدخين، ينبغي على الوالدين حل المشكلة نفسياً وتصحيح مفاهيمه الخاطئة حول التدخين، فإذا كان ينظر إليه باعتباره وسيلة لجذب الانتباه ونيل إعجاب الآخرين، يجب توعيته بأنه يضعه في خانة الأولاد سيئي السلوك ولا يصنع منه رجلاً جذاباً كما يعتقد.

مسلسل بقينا اتنين

يذكر أن مسلسل بقينا اتنين من المسلسلات الاجتماعية القصيرة التي تعرض خلال النصف الثاني من موسم رمضان 2024، وتدور أحداثه حول زوجين دفعت بهما الخلافات الصغيرة إلى الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، ليستعرض الكثير من القضايا المتعلقة بالأسرة في قالب كوميدي خفيف.

المسلسل من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت ويشترك في بطولته النجوم: شريف منير، رانيا يوسف، صلاح عبدالله، ميمي جمال، ومروة عبدالمنعم.

ويمكن مشاهدة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي في الساعة 12 منتصف الليل، على أن تكون الإعادة الأولى في الساعة 6.30 صباحًا، والثانية في الساعة 11.15 صباحًا، كما يمكن مشاهدته قبل ساعتين من عرضه بالتلفاز على منصة «watch it».