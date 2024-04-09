لأكثر من 100 نوع.. الغرف التجارية و«الصناعة» يعلنان مبادرة لخفض أسعار السلع

أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، مبادرة عاجلة لخفض الأسعار في الأسواق المصرية، إذ شملت أكثر من 100 نوع للسلع المتوفرة.

منافسة بين المنتجين والمستوردين في خفض الأسعار

أوضح الاتحاد العام للغرف في بيان قبل قليل، أن هناك وفرة واضحة لكل السلع الأساسية وغيرها في السوق المصري، خاصة بعدما حدث الكثير من الإفراجات الجمركية عليها خلال الأيام الماضية، حتى بدأت المنافسة فيما بين المنتجين والمستوردين في خفض أسعار المنتجات بالسوق المصري.

ولفت الاتحاد في بيانه، إلى أن المبادرة ستشمل استمرار خفض أسعار الجملة لكل السلع الأساسية، التي تجاوزت حد الـ25% من قيمة الانخفاض في العديد من السلع، حيث عادت الأسعار لما كانت عليه في منتصف 2023، في حين سيظهر الانخفاض بشكل تدريجي بأسعار التجزئة خلال الفترة القصيرة المقبلة.