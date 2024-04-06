«غاز ولا بنزين ولا كهرباء؟».. «الغرف التجارية» تحدد أفضل الخيارات لشراء سيارة

قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية، إن كلا من سيارات البنزين والغاز والكهرباء تتوافر حاليا في السوق المصرية، مشيرا إلى أن السيارات الكهربائية تمثل مستقبل السيارات على مستوى العالم، حيث من المتوقع بحلول عام 2040 أن لا يوجد مستخدمون للسيارات البنزين، خاصةً مع الإقبال على علميات إحلال السيارات البنزين واللجوء إلى استخدام الطاقة النظيفة.

مميزات سيارات الغاز

وأضاف لـ«الوطن» أن سيارات الغاز تمثل أفضل نوع للسيارات الاقتصادية، خاصة السيارات التي تعمل بالخدمة العامة وكذا بالنسبة لمحدودي الدخل، فضلا عن توفر العديد من محطات الخدمة، مشيدا بجهود الدولة المصرية في العمل على إنشاء شبكة شحن للغاز على مستوى الجمهورية.

وتابع أنه لا مفر من انتهاء استخدام سيارات البنزين تدريجيا، إلا أنها تمثل في الفترة الحالية السيارات الأكثر وفرة في خدماتها بالأسواق، مشيرا إلى أن أسعار السيارات الحالية في الأسواق تمثل سعرا عادلا طبقا لسعر الصرف الحالي.

السيارات الأكثر شراء في الفترة الحالية

ومن جهته، قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن سيارات البنزين والغاز تعد الأكثر شراء من المواطنين نظرا لتوافر خدماتها على نطاق واسع، إلا أن الاتجاه العالمي الفترة المقبلة يسير نحو استخدام سيارات الغاز والسيارات الكهربائية، لأنها توفر الطاقة، حيث توفر نحو 50% من قيمة التشغيل، فضلا عن أنها لا تحتاج صيانة دورية كما في السيارات البنزين.

وأوضح أن سيارات «هايبرد»، التي تجمع بين استخدام البنزين والكهرباء لها أيضا العديد من المميزات والعيوب، مؤكدا أن أسعار السيارات في الأسواق حاليا تخضع لنوع من التعديل والرجوع للأوضاع الطبيعية بعد تراجع الأوفر برايس على أسعار السيارات.