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دراما المتحدة

خالد النبوي عن مسلسل إمبراطورية ميم: رحلة عمل شاقة وممتعة

كتب:

ياسمين محمود
10:55 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
خالد النبوي

خالد النبوي

أعرب الفنان خالد النبوي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادته بنجاح مسلسله الرمضاني إمبراطورية ميم.

ونشر خالد النبوي صورا له من كواليس المسلسل، معلقا: «رحلة عمل شاقة وممتعة مع مختار أبو المجد والإمبراطورية من مايو 2024 إلى أبريل 2024.. كلنا هنختلف مع ولادنا زي ما اختلفنا في الإمبراطورية.. المهم نحترم حرية كل واحد فينا.. ونفهم إننا لبعض.. وإن العيلة أغلى ما في الوجود.. ونعرف إن اتحادنا قوة».

وأضاف النبوي قائلا: «نعيش أحرارا.. لو جربنا الحرية مرة، هنعيش أحرارا طول العمر.. عايزكم تقرأوا فؤاد حداد وتسمعوا له.. وتعملوا من قبل ما تقولوا.. وخليكوا فاكرين، مش حلوة بين الأخوات يا كلمة لا».

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

وشارك في مسلسل إمبراطورية ميم عدد من نجوم الفن، أبرزهم خالد النبوي، وحلا شيحة، ونور النبوي، ومايان السيد، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، وهاجر السراج، ومحمد محمود عبد العزيز، وإلهام صفي الدين، وإيمان السيد، ونورهان منصور، وليلى عز العرب، ويارا عزمي، والطفلة منى زاهر، والطفل آدم وهدان.

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