مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 29.. صدمة خالد النبوي في نجله الأكبر

شهدت أحداث الحلقة 29 من مسلسل إمبراطورية ميم توترا شديدا داخل عائلة «مختار أبو المجد» خالد النبوي، وسيطر الحزن على أجواء المنزل، وذلك بعدما علم «مختار» ببيع منزله بتوقيع مزور من نجله «مروان» نور النبوي.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 29

جاء في بداية الحلقة 29 من مسلسل إمبراطورية ميم ذهاب «نادين» يارا عزمي إلى مكتب «مختار» خالد النبوي وإخباره بأن نجله «مروان» نور النبوي قد باع المنزل بتوقيع مزور ومن المفترض أن يتركوا لهم المنزل.

وشهدت الحلقة تصادما في الحديث بين «مختار» ونجله ليعترف له «مروان» بأنه زور توقيعه تحت الضغط حتى يستطيع إنقاذه وإسقاط التهم الموجهة إليه وأنه لا يلتفت إلى المال.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

وتأتي أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار درامي عائلي اجتماعي حول عائلة مكونة من أب و6 أبناء وعمتهم يعيشون في منزل بمنطقة المعادي وتطاردهم إحدى شركات العقارات لشراء المنزل بمبلغ مالي كبير ولكن يقابل صاحب المنزل هذا الطلب بالرفض ما يجعلهم يدبرون له مكائد ليستسلم.