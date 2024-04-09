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دراما المتحدة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ30.. خالد النبوي يتمسك بمنزله

كتب:

هبة ياسر
07:52 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم

تضمنت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم على مدار 29 حلقة الكثير من المفاوضات والأحداث المتصاعدة حول منزل خالد النبوي «مختار أبو المجد»، حيث حاولت شركة أحمد وفيق «يحيى شاكر»، إحدى الشركات العقارية، شراء المنزل بمبلغ مالي كبير، وبعد رفضه حاولت أخذه بالقوة، وتمثلت آخر محاولة في حبسه وتزوير توقيعه  للاستيلاء على المنزل.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ30

وجاء في الحلقة الـ 30 والأخيرة من مسلسل إمبراطورية ميم حصول شركة «يحيى شاكر» على منزل «مختار» بعد تزوير توقيعه وإصدار قرار بإزالته، ولكن «مختار» وعائلته مازالوا متمسكين به ومقيمين فيه، ومازالت المعركة مستمرة بينهم.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم 

وتضمنت أحداث الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم محاولة شراء منزل «مختار» من قِبل شركة «يحيى شاكر» العقارية، لكن «مختار» يرفض بيع منزله، لذا تحاول الشركة شراءه بكل الطرق، منها عرض مبلغ مالي كبير، وقطع المياه والكهرباء والاتصالات، وأخيراً حبس «مختار» وتزوير توقيعه.

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بقلم هبة ياسر