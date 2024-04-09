مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 29 .. صراع على منزل خالد النبوي ومحاولات لمنع بيعه

شهدت الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم، مجموعة من الأحداث المتصاعدة والمتطورة حول منزل مختار أبو المجد «الفنان خالد النبوي»، بعد محاولات كثيرة بعضها سليم والآخر غير مشروع أجرتها شركة يحيى شاكر «الفنان أحمد وفيق»، لشرائه، منها عرض مبلغ مالي كبير وصل إلى 250 مليون جنيه وقطع الكهرباء والمياه ووسائل الاتصالات، وأخيرا تلفيق مجموعة من التهم ضد «مختار» وحبسه للضغط عليه للبيع.

وحاولت شركة «يحيى شاكر» الضغط على نجل مختار الأكبر مروان (الفنان نور النبوي) لبيع المنزل مقابل 250 مليون جنيه، وإسقاط جميع التهم الموجهه إلى والده، لكن بشرط تزوير توقيع والده وبيع المنزل، ما جعله يفعل ذلك لإنقاذ والده.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 29

دار في مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 29، حديث بين أبناء مختار الثلاثة مروان ومايا «الفنانة إلهام صفي الدين» ومنى «الفنانة هاجر السراج»، وتضمن أنهم لم يتخلوا عن المنزل، وتحاول منى، إيجاد حل قانوني لعدم بيع المنزل.

واقترحت ان تطعن في التوقيع وتقدم دليلاً انه تم بالإكراه وتحت ضغط من الشركة.

القنوات الناقلة لمسلسل إمبراطورية ميم

ويأتي عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc وdmc drama ومنصة watch it التي تعرض الحلقة بالتزامن مع قناة dmc.