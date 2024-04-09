دينا فؤاد عن دورها في مسلسل حق عرب: «يارب أكون عند حسن ظنكم»

شاركت الفنانة دينا فؤاد جمهورها مجموعة صور من كواليس مسلسل حق عرب، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وعلّقت دينا فؤاد، قائلة: «خلصت حكايه حنان الغرباوي، وخلصت حكاية عرب وحنان، حق عرب، يارب أبقى عند حسن ظنكم، شكرا كل صناع العمل وأبطاله، وكل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد».

أبطال مسلسل حق عرب

وشارك في بطولة مسلسل حق عرب، عدد كبير من الفنانين، هم أحمد العوضي، ورياض الخولي، ووفاء عامر، ووليد فواز، وسلوى عثمان، ودينا فؤاد، ودنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان.