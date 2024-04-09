ناقد فني: مسلسل حق عرب أحد المفاجآت الجيدة في دراما رمضان

قال الناقد الفني عبدالله غلوش إنَّ مسلسل «حق عرب» من المفاجآت الجيدة في دراما رمضان 2024، مبينَّا أن المسلسل شكّل تحديا للفنان أحمد العوضي، لأنها أول بطولة مطلقة له، لافتا أن المسلسل على مدار الأسبوع الماضي ترند رقم 1 في 9 دول عربية على يوتيوب، وهذا لا يحدث كثيرًا.

لزمات أحمد العوضي يتعلق بها الجمهور

وأضاف «غلوش»، خلال لقاء ببرنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلاميان شيرين غسان ومحمد جاد، أن َّ«الخلطة» التي يقدمها أحمد العوضي وفكرة «اللزمات» التي تجعل الجمهور يتعلق بها، وأغاني المهرجانات وفريق العمل قدم جهدا كبيرا سواء من جانب الفنان رياض الخولي أو وفاء عامر ودينا فؤاد ووليد فواز.

ولفت إلى أنَّ القصة مستوحاة من «أوديب» لكن التوليفة والتركيبة المصرية جعلتها خلطة للمسلسل جذبت المشاهدين، ويعد من أفضل المسلسلات في نهاية الحلقات.

وأوضح أنَّ «اللزمات» ليست بالشيء الجديد في الأعمال الدرامية، فهي قديمة وظهرت على سبيل المثال مع إسماعيل يس «فتشني فتش» أو مع صلاح السعدني في ليالي الحلمية وأرابيسك، وبالتالي ليست بالشيء الغريب، وكل شخص عنده «لزمات» يحب ترديدها، وهذا حدث مع أحمد داش في مسلسل «مسار إجباري» عندما يقول «يا ابن العسل».

أفضل الوجوه الشابة في دراما 2024

ولفت إلى أنَّه من أفضل الوجوه الشابة في دراما رمضان 2024 «يحيى» أو أحمد عبدالوهاب، وهو في الأصل سيناريست، والذي قدم دور ابن المؤذن في مسلسل الحشاشين، وكان تريند طوال الأيام الماضية، ووفاته في المسلسل كانت حديث الجمهور على السوشيال ميديا، بجانب الفنان أحمد أبو زيد، بدور «رصاصة» في مسلسل صدفة، ووليد المغازي ونورين أبو سعدة في مسلسل «مسار إجباري».