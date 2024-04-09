مسلسل حق عرب الحلقة الأخيرة.. أحمد العوضي يحتفل بنجاح المسلسل

ساعات قليلة وينطلق عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي يجسد شخصية عرب السويركي، داخل الحارة الشعبية بمنطقة المغربلين، وتضمنت أحداثه حبكة درامية مشوقة طوال حلقات عرضه، حيث ينطلق مسلسل حق عرب الحلقة الأخيرة مساء الليلة على شاشة قناة ON Drama.

أحمد العوضي يحتفل بنجاح مسلسل حق عرب قبل الحلقة الأخيرة

واحتفل الفنان أحمد العوضي، بنجاح المسلسل وتصدره لمواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث جوجل، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: «حق عرب الأعلى مشاهده في مصر والأعلى مشاهدة في الخليج على منصة واتش ات.. والأعلى مشاهدة على تطبيق فودافون.. والأكثر بحثا على جوجل.. والأعلى مشاهدة على يوتيوب.. والأهم من كل ده إنه الأعلى مشاهدة في الشارع المصري.. بفضل ربنا وبدعم كل أخواتي اللي بحبهم».

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة الأخيرة على قناة ON Drama

وتأتي مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة الأخيرة على قناة ON Drama، فى تمام الساعة 9 مساء، على أن يتم إعادتها في تمام الساعة 12 ظهرًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة الأخيرة على قناة ON

ويأتي مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة الأخيرة علي قناة ON، فى تمام الساعة 12 منتصف الليل، وتعاد الحلقة فى تمام الساعة 11:15 صباحا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 5:15 صباحا، كما يمكنك مشاهدتها من خلال منصة WATCH IT وقبل عرض الحلقة علي شاشة التلفزيون بساعة ودون فواصل إعلانية.