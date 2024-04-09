دنيا المصري تكشف كواليس مشهد قتل «جمال» في مسلسل حق عرب

في أحد المشاهد القوية التي شهدتها الحلقات الأخيرة من مسلسل حق عرب، قدمت الفنانة دنيا المصري أداء مُتقنا لعملية قتل زوجها وابن عمها «جمال»، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد عبد الله محمود، بمساعدة عشيقها «رباح» الذي يجسد شخصيته الفنان وليد فواز.

دنيا المصري تكشف كواليس قتل سميحة لجمال

وقالت الفنانة دنيا المصري عن كواليس المشهد: «دا كان مشهد صعب جدا عليا، وقلت لأستاذ إسماعيل المخرج ممكن شخصية سميحة وهي بتقتل جمال للحظة تحس بيه كابن عمها، قالي اعملي اللي تحسيه».

وتابعت دنيا المصري:«أي حد شرير لازم يموت علشان كدا جمال كان لازم يموت، ماعدا سميحة هيا بس اللي تعيش»، مضيفة: «فيه ناس زي سميحة كدا بجحين شايفين نفسهم صح، وعايزين الكون كله يمشي على مزاجهم، وهي شبه صباح، وعبد ربه واخده منهم هما الاتنين، وسميحة شخصية أقوى منهم هما الاتنين في التعامل».