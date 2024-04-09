مسلسل حق عرب الحلقة الأخيرة.. قتل وفاء عامر وإثبات نسب أحمد العوضي

انطلقت منذ قليل الحلقة الأخيرة مسلسل حق عرب على شاشة قناة ON Drama، بطولة الفنان أحمد العوضي، بمعرفة المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي بأن النبوءة لم تكون سوى خدعة، قام بها العراف فهيم بالتعاون مع شقيقه عطوة، والذي يجسده الفنان أحمد صيام، وكان يريد أن يقطع نسله من الحياة، وهو من سلط أشخاصا يطلقون النار عليه وجعله يشك فى عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي لكي يتخلص منه.

رياض الخولي يكتشف حقيقة النبؤة

وتوالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 30 والأخيرة على قناة ON Drama، وذهبت حنان الغرباوي وتجسدها الفنانة دينا فؤاد، إلى عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، واعتذرت له عن تخليها عنه وزواجها من المعلم عبدربه، ولكن عرب لم يتقبل حديثها وأن قصتهما قد انتهت ومن المستحيل أن يتزوجها، وأنه لا يحب سوى أنغام، والتي تجسدها الفنانة كارولين عزمي.

وعثرت الأجهزة الأمنية على جثة جمال نجل المعلم عطوة ويجسده الفنان أحمد عبدالله محمود، بعد وفاته، وشمت شقيقه المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي في المعلم عطوة وأن وفاة نجله شىء بسيط أمام ما فعله معه وحرمانه من ابنه الحقيقي وهو عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، وأمره المعلم عبدربه بأن يرحل من منطقة المغربلين عقابًا له، وأن يبتعد عنه.

واعترف المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي إلى عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي بأنه ابنه بالفعل وأن ادعاء العراف فهيم كان خاطئًا، ولكن عرب السويركي لم يوافق على حديثه وأن ما يقوله خوفًا من قتله فقط وأنه أناني ولا يفكر سوى فى نفسه، وطالبه بعمل تحليل للتأكد من نسبه، وأن يعتذر من المعلمة صباح الجياش وتجسدها الفنانة وفاء عامر، وهو ما نفذه داخل الحارة وأمام أهلها وطلب السماح منها.

مقتل وفاء عامر وإثبات نسب أحمد العوضي إلى رياض الخولي

وقتلت منى ابنة حسنية الداية للمعلمة صباح الجياش وتجسدها الفنانة وفاء عامر، وأخذت بثأر والدتها، واحتضنها عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي أثناء لحظتها الأخيرة وهي غارقة في دمائها، وكشفت نتائج تحاليل الـ DNA عن تطابق تحاليل عرب السويركي مع المعلم عبدربه وأنه ابنه الحقيقي.