موعد تسليم عمارات الإسكان المتميز بمدينة المنصورة الجديدة.. اعرف الجدول

حدد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موعد تسليم عمارات الإسكان المتميز بمدينة المنصورة الجديدة، موضحًا أنه سيجري تسليم 27 عمارة بالمنطقة الرابعة بالمرحلة الأولى في مدينة المنصورة الجديدة، مُجهزة بمختلف المرافق والخدمات المُهمة للمواطن.

موعد تسليم عمارات الإسكان المتميز

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، موعد تسليم عمارات الإسكان المتميز، وهي كالآتي:

- تسليم وحدات العمارة رقم 1 يوم الأحد 5/5/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 2 يوم الثلاثاء 7/5/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 3 يوم الأربعاء 8/5/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 4 يوم الأحد 12/5/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 5 يوم الاثنين 13/5/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 6 يوم الثلاثاء 14/5/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 7 يوم الأربعاء 15/5/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 8 يوم الأحد 19/5/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 9 يوم الاثنين 20/5/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 10 يوم الثلاثاء 21/5/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 11 يوم الأربعاء 22/5/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 12 يوم الأحد 26/5/20224

- تسليم وحدات العمارة رقم 13 يوم الاثنين 27/5/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 14 يوم الثلاثاء 28/5/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 15 يوم الأربعاء 29/5/20245

- تسليم وحدات العمارة رقم 16 يوم الخميس 30/5/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 17 يوم الأحد 2/6/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 18 يوم الإثنين 3/6/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 19 يوم الثلاثاء 4/6/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 20 يوم الأربعاء 5/6/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 21 يوم الأحد 9/6/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 22 يوم الاثنين 10/6/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 23 يوم الثلاثاء 11/6/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 24 يوم الأربعاء 12/6/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 25 يوم الخميس 13/6/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 26 يوم الأحد 23/6/2024

- تسليم وحدات العمارة رقم 27 يوم الاثنين 24/6/2024

كما حدد وزير الإسكان، أيام للذين تخلفوا عن الاستلام في الأيام السابقة، وهي:

- يوم الخميس 9/5/2024

- يوم الخميس 16/5/2024

- يوم الخميس 23/5/2024

- يوم الخميس 6/6/2024

- أيام من الثلاثاء 25/6/2024 حتى الخميس 27/6/2024.