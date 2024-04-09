«الإسكان»: حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والتعديات في المدن الجديدة

شنت أجهزة مدن 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والعبور، على مدى الأيام الماضية، حملات مكثفة بالتعاون مع الشرطة، لإزالة مخالفات بناء ومنع الظواهر العشوائية والحفاظ على النسق الحضاري، تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

حملات مكبرة للقضاء على العشوائيات

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عادل النجار، أن الحملات بالقطاع الجنوبي أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لمخالفات بناء بعدة مجاورات في الأحياء.

إيقاف أعمال وإزالة فورية للمخالفات

وأضاف النجار أن الحملات بالقطاع الشمالي أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لأعمال زيادة في غرف السطح للقطع أرقام 10 - 15 السياحية الثانية، والقطعة رقم 13 السياحية الأولى، بالإضافة إلى القطعة رقم 1062 منطقة 2000 قطعة.

وأوضح أن حملات المتابعة والرصد أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لمخالفة بناء بالقطعة رقم 3 بلوك بالمجاورة 13، منطقة غرب سوميد بالمدينة.

وصرح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، بأنه جرى تشكيل عدة حملات مكثفة نهارية ومسائية تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بالجهاز بمعاونة الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بشوارع وأحياء المدينة، والتصدي لأي مخالفة فور رصدها، وأسفر الحملات عن تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء غرف السطح بالقطعة رقم 13 بالحي الرابع، وغرف السطح بالقطعة رقم 9 بالحي التاسع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، ورفع العداد والتحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.

تشكيل حملات نهارية

وجرى مرور الحملة الليلية بمدينة العبور لرفع الإشغالات بالطرق والميادين الرئيسية، ومحيط المساجد والمراكز التجارية بالمدينة حفاظاً علي الواجهة الحضارية للمدينة.

وفي مدينة الشيخ زايد، قال المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز المدينة، إنه تم شن حملة لإخلاء الجراج العشوائي للسيارات المتهالكة بالحي الثالث عشر، تنفيذ الإدارات المعنية ( التنمية - الأمن - القطاعات ) بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق.

وحذر مسئولو المدن الجديدة، من الإقدام على حالات البناء المخالف لشروط التراخيص، والتعدي على حرم الطريق، مؤكدين أنه لن يسمح بانتشار الباعة الجائلين وإعاقة حركة المرور والسير للسكان، وأنه يجرى العمل على قدم وساق على مدار 24 ساعة، لإبطال جميع محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الجمالي، والشكل الحضاري للمدن الجديدة.