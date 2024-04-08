رئيس «العبور الجديدة» في جولة تفقدية لمشروعات الإسكان والطرق والمرافق

تواصل مدينة العبور الجديدة تنفيذ خطتها الطموحة لتوفير مساكن عصرية ومرافق متكاملة للمواطنين، وفي إطار جولاته التفقدية، تابع الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، سير العمل في عدد من المشروعات الهامة.

وتضمنت المشروعات، مشروع سكن لكل المصريين – نموذج الإسكان الأخضر: 180 عمارة تضم 3924 وحدة سكنية، ومتابعة مستمرة لضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والاستدامة.

كما تابع مشروعات الطرق: طريق R3 بطول 5.8 كيلومتر الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي ومنطقة القادسية، وطريق R4 بطول 11.2 كيلومتر الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي وطريق الإسماعيلية الصحراوي، ومشروع روضة العبور الجديدة، 96 عمارة تضم 3360 وحدة سكنية، 69 وحدة إدارية و96 محلاً تجارياً، ومدرسة تعليم أساسي، مول تجاري، مركز طبي، حضانة، ومنطقة سكن مصر: 120 عمارة تضم 3130 وحدة سكنية، ومتابعة أعمال الزراعة والنظافة والصيانة.

وأكد رئيس الجهاز أهمية الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ المشاريع، والاستفادة القصوى من المشروعات وتحقيق أهدافها، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.