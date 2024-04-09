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«الإسكان» تطرح محال تجارية ووحدات إدارية ومهنية للبيع في «أسيوط الجديدة»

كتب:

أيمن حمزة
10:45 ص | الثلاثاء 09 أبريل 2024
وزير الإسكان

وزير الإسكان

أعلنت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، طرح 12 محلاً تجارياً، وصيدليتين بمساحات تتراوح من 18م2 إلى  47م2، و6 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين 33م2 إلى 63م2 بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني، يوم الأحد الموافق 12 يونيو 2024.

إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر الجهاز

وأضافت رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أنَّه تمّ إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر الجهاز، بجانب إتاحة المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

صيانة وتأمين مزروعات الجزيرة الوسطى وشبكة الري لطريق الهضبة الرئيسي

وفي سياق متصل، أعلن جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة -غرب أسيوط- عن طرح أعمال صيانة وتأمين مزروعات الجزيرة الوسطى وشبكة الري لطريق الهضبة الرئيسي بطول 8 كم بالمدينة، في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.