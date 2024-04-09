ملخص الحلقة 15 مسلسل بقينا اتنين.. ياسمين توافق على الرجوع لأدهم

قدم أدهم (شريف منير) بتوصية من صديقه ياسر، خلال الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل بقينا اتنين، مختلف الاعتذارات لطليقته ياسمين (رانيا يوسف)، من أجل أن تصفح عنه ويرجعا لبعضهما مرة أخرى، ولكنها تباطأت في الموافقة.

ملخص الحلقة 15 مسلسل بقينا اتنين

أقنع ياسر صديقه أدهم بأن يذهب لياسمين من أجل مصالحتها، وعلى الرغم من المكابرة التي اعتلت أدهم لتثنيه عن فعل ذلك، إلا أنه ومع إصرار صديقه وحبه ليسامين ذهب إليها وقرر مصالحتها، ولكنها لم ترضخ لطلبه في المرة الأولى.

أدهم يصالح ياسمين

ذهبت ياسمين تأخذ الرأي من الطبيب النفسي الذي يعالجها، وفي هذه الأثناء دخل عليهما أدهم ليعيد طلبه بالعودة إليها مرة أخرى، وحاول الطبيب أن يقنعها بأن ترجع إلى أدهم، ولكنها توقفت عن الحديث قليلا والدموع تنزل من عينيها لتوافق في نهاية المطاف.

وتستمر أحداث الحلقة 15 وتذهب ياسمين إلى ابنتها، لتخربها أنها موافقة على زواجها من سيف، لتقيم الأسرة حفلا بهيجا بمناسبة خطبة سيف لريم، وأعلن فيه أدهم أنه يحب ياسمين ويطلب الزواج منها مرة أخرى، لتوافق الأخيرة.