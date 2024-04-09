ملخص الحلقة 30 من مسلسل محارب.. عزيز يحاول قتل عنتر

تمكن محارب (حسن الرداد)، خلال الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل محارب، من الإمساك بعنتر الذي تسبب له في كثير من المتاعب، ولّفق له العديد من تهم القتل، وخرّب علاقته بزوجته لكي يتزوجها هو، وبمجرد أن أمسك به حاول قتله بإلقائه من أعلى المبنى ولكن الشرطة لحقت به.

ملخص الحلقة 30 مسلسل محارب

وجاءت فرقة من رجال الشرطة في اللحظات التي كان محارب يضرب فيها عنتر بكل قسوة، فأشهروا عليه السلاح وطلبوا منه أن يخلي سبيله، فهددهم بأنهم إن تقدموا أكثر سيلقي به من الأعلى، ولكنهم قاموا بتهدئته وقالوا له بأنهم توصلوا إلى الحقيقة بكاملها وأنهم يعرفون ببرائته وإدانة عنتر، ولكن لا ينبغي له أن يقتله بيده حتى لا يدان هو بقتله، بل القانون هو الذي سيقتص منه.

عنتر يفلت من يد محارب

وفي هذه اللحظات وأثناء إمساك محارب بعنتر، استطاع الأخيرة أن يفلت من يده، وفر هاربا من قبضة الشرطة، فركض محارب خلفه يريد اللحاق به، وتبعه أفراد الشرطة في طلبه.