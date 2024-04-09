مسلسل الحشاشين الحلقة 30.. موت حسن الصباح

شهدت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 30 والأخيرة، سيطرة برزك أميد «سامح الشيخ» على كل شيء داخل قلعة آلموت، وتمكن من الوصول إلى أطماعه بعدما تدهورت حالة حسن الصباح الصحية وفقد عقله.

وجاء ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 30، دخول خديجة التي تجسد دورها الفنانة شيري عادل، وهي في سن الرشد، إلى غرفة والدها حسن الصباح، وتحزن بشدة عند رؤيته في هذه الحالة، حيث لم يتعرف عليها واعتبرها إحدى الجاريات في قلعته، وكأنه أصيب بمرض الزهايمر.

مسلسل الحشاشين الحلقة الأخيرة بطولة كريم عبد العزيز

انتهت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 30 والأخيرة بوفاة حسن الصباح داخل قلعة آلموت، وذلك بعد مسيرة دامت لمدة قرنين من الزمان، حيث تعد جماعة الحشاشين هي الأخطر والأكثر دموية في تاريخ البشرية في ذلك الوقت.

أبطال المسلسل

يضم مسلسل الحشاشين في بطولته نخبة من النجوم منهم كريم عبد العزيز، نيقولا معوض، أحمد عيد، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عبد الوهاب، إسلام جمال، سامح الشيخ، سارة الشامي، سوزان نجم الدين، من إخراج بيتر ميمي، تأليف عبد الرحيم كمال.