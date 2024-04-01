كريم عبدالعزيز: مسلسل الحشاشين عمل درامي «مش درس تاريخ»

قال الفنان كريم عبدالعزيز إنَّ مسلسل الحشاشين عمل درامي في المقام الأول، وليس درسًا تاريخًا أو كتاب أو فيلمًا تسجيليًا، لافتًا إلى أنَّ ما قدمه مسلسل الحشاشين هو دور الدراما.

مسلسل الحشاشين قدم علاقة الأصدقاء بشكل جيد

وأضاف كريم عبدالعزيز خلال لقاءه مع الإعلامية فاطمة مصطفى، عبر الراديو 9090، أنَّه درس الإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ويدرك جيدًا ماهية الدراما والتي تتضمن أمرين هما الصراع ومحاكاة الواقع، لافتًا إلى أنَّه من الناحية الدرامية قدم علاقة الأصدقاء بشكل جيد وتعددت آراء الجمهور حول ردود الأفعال للمسلسل.

الشدة المستنصرية تريند في مصر خلال 2024.. وده أكبر مكسب لمسلسل الحشاشين

وأوضح كريم عبدالعزيز أنَّ أفضل شيء قدمه مسلسل الحشاشين سواء بالسلب أو بالإيجاب هو أنَّه جعل الجمهور يفكر ويبحث ويقرأ عن تلك الجماعة قائلاً: «في عام 2024 كانت الشدة المستنصرية تريند، وده أكبر مكسب للمسلسل».