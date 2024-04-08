عمر الشناوي: كريم عبدالعزيز جمع بين الحب والشر في «الحشاشين»

قال الفنان عمر الشناوي إن شخصية السلطان بركياروق من الدولة السلجوقية التي يجسدها في مسلسل الحشاشين لا يوجد لها سوى مراجع تاريخية محدودة، ولم يكن يعلم عنه غير أنه ولي العهد وتم عزله وسجنه لمدة أربع سنوات ووقعت خلافات بينه وبين أشقائه وصلت لحد القتل والمحاربة على الحكم، وهو ما استعان به أثناء تحضيراته للشخصية ورسم ملامحها.

الشناوي: الجمهور أشاد بأدائي في المسلسل

وأضاف الشناوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجمهور أشاد بأدائه للشخصية وتوحده معها، لأن أصوله الحقيقية تركية، وهو ما جعل يبدو عليه العظمة أثناء تجسيد شخصية السلطان بركياروق.

الشناوي: كريم عبدالعزيز نجح في الحشاشين

وأوضح أن المخرج بيتر ميمي لديه إيقاع سريع في تقديم العمل الفني، والفنان كريم عبدالعزيز نجح في طريقة تقديمه لشخصية صعبة مثل حسن الصباح، خاصة أنه قدم دور الشر بطريقة مختلفة وبكاريزمته الخاصة وتمكن من جمع حشد كبير حوله في وقت تحاربه فيه الدول، وتميز في الجمع بين صفات الحب والشر.