ملخص الحلقة 15 بمسلسل فراولة.. براءة نيللي كريم من تهمة التنقيب عن الآثار

أحداث مثيرة شهدتها الحلقة الأخيرة من مسلسل فراولة، بدأت باعتقال نيللي كريم ووالدها مرزوق ومستر يانج وسامية سوشيال، بتهمة التنقيب عن الآثار، وذلك بعدما عثر مرزوق «حجاج عبدالعظيم»، على نصف الحجر الكريم، أثناء تنقيب وحفر العمال للبحث عنه في البيت الذي اشترته نيللي كريم.

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل فراولة

كما تم القبض على الشيخ علاء الدين، أيضا باعتباره الدال على مكان البيت المتواجد به حجر الطاقة الحيوية، ولكن في النهاية تم اكتشاف أنه صاحب البيت، وقد أخفى ذلك انتقامًا من فراولة بعد رفضها الزواج منه.

واعترفت فراولة أثناء التحقيق معها، أنها اشترت البيت لترميمه واختارت هذا البيت على وجه الخصوص باعتبار أنه مليء بالطاقة الإيجابية، وليس للتنقيب عن آثار.

كما اعترفت سامية سوشيال بأنها تواجدت في مكان الحادث بسبب مساعدة صديقتها فراولة في أعمال الترميم، وقال مستر يانج إنه كان متواجدًا عند البيت، لأنه يريد الحصول على طاقة الكون، ولا يعلم شيئا عن الحفر والتنقيب عن أى آثار.

واختتمت الحاقة الأخيرة من مسلسل فراولة، بذهاب الدكتور إبراهيم إلى بيت فراولة، وذلك ليخبرها بتطورات القضية التي وقعت بها، قائلًا إن المحامي أذعن أن تقرير الفحص الفني للقطع الآثرية أكد أن القطع التي تم الحصول عليها في البيت التي اشترته فراولة، مضروبة جميعها، مما يؤكد برائتها.

طاقم عمل مسلسل فراولة

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على، وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.